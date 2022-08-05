В ООН сообщили, что снижение цен на продовольствие в июле стало рекордным с 2008 года

Индекс мировых цен на продовольствие в июле упал до 140,9 пункта, что на 8,6% ниже, чем в июне 2022 года. Падение показателя самым резким с октября 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Цены на продовольствие в мире снижаются уже четвертый месяц подряд после рекордно высокого уровня в марте. Однако июльский показатель в 8,6% стал на 13,1% выше, чем фиксировали в июле 2021 года.

«Снижение цен на продовольственные товары с очень высоких уровней можно только приветствовать, особенно с точки зрения доступа к продовольствию», — прокомментировал ситуацию главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен.

При этом он сказал, что высокие цены на удобрения, мрачные перспективы мировой экономики и колебания курсов валют создают значительные проблемы для глобальной продовольственной безопасности.

Ранее 5 августа глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ведомстве видят серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022 — 2023 сельхозгоду.