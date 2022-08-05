Газохранилища Германии оказались заполнены всего на 70% из-за напряженной ситуации

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о заполнении газохранилищ страны на 70%. Такие данные приводятся в отчете регулятора.

Согласно данным регулятора, сейчас газохранилища Германии заполнены на 70,39%. Прокачка газа по «Северному потоку» составляет 20% от максимальной мощности газопровода.

В Федеральном сетевом агентстве предупредили, что ситуация с газом остается напряженной, нельзя исключать ее ухудшения.

«Если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на таком низком уровне, то цель достижения уровня заполнения газохранилищ в 95% к 1 ноября вряд ли достижима без принятия дополнительных мер <...> Сокращение затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее сообщалось, что европейские страны хотят частично покрыть вызванный антироссийскими санкциями дефицит газа за счет наращивания объемов поставок из Азербайджана.