Bloomberg: холодная зима в Азии спровоцирует рост цен на топливо для ЕС

Холодная зима в Китае, Южной Корее и Японии может спровоцировать рост цен на топливо для Евросоюза (ЕС) на фоне стремлений этого содружества европейских стран отказаться от поставок энергоресурсов из России, написало агентство Bloomberg.

«Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — сказал аналитик BloombergNEF Абхишек Рохатги.

Китай, Южная Корея и Япония — одни из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но с наступлением отопительного сезона там так же, как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители. В таком случае эти государства не смогут продавать топливо ЕС в необходимом количестве и значительно повысят цены.

На этой неделе Верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

В начале года директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что по всей Земле 2022 год будет холоднее, чем 2020.