Глава Superjob объяснил сезонностью прогноз Решетникова по росту безработицы осенью

Прогноз министра экономического развития Максима Решетникова о росте безработицы в России осенью 2022 года объясняется сезонным фактором. Традиционно люди начинают поиски трудоустройства в начале сентября, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров.

«Осенний рост безработицы — абсолютно нормальное сезонное явление, поэтому поводов для паники на российском рынке труда пока нет. Период сентября, октября, ноября традиционно отличается большей активностью на рынке труда и ростом безработицы. Если каких-то сверхкатаклизмов не будет, то все то же самое произойдет и в этом году. Но каких-то реально больших значений по росту безработицы в России осенью 2022 года мы не ожидаем», — подчеркнул Захаров.

Традиционно люди проводят летний сезон на дачных работах или отдыхе. С наступлением осени они возвращаются в города в поисках нового трудоустройства, добавил он.

«Если бы мы входили в кризис осенью, мы бы столкнулись с очень большим, резким одномоментным всплеском безработицы. А так, сейчас все это размазалось на пять месяцев, кто-то теряет работу, кто-то находит — за это время рынок труда уже успел приспособиться к последствиям санкций», — резюмировал Захаров.

Ранее 5 августа министр экономического развития России Максим Решетников допустил рост безработицы в стране к началу осени 2022 года. По его словам, в первые летние месяцы этот показатель был на рекордно низких уровнях — 3,9%, однако к сентябрю тенденция может измениться. В то же время Решетников заверил, что ситуация с ростом безработицы в России остается контролируемой.

В июне глава Superjob Алексей Захаров заявил, что безработица в Москве остается на нулевом уровне. Он отмечал, что изменения на рынке труда могут произойти не раньше осени 2022 года.