В ДНР крупные хозяйства собрали более 500 тысяч тонн зерна

Основные крупные хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР) завершили уборку урожая зерна, по итогам которой собрали более 500 тыс. тонн. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артема Крамаренко.

«Если говорить о вале на текущий момент — более полумиллиона зерновых собрано», — сказал Крамаренко.

По его словам, в республике убрали урожай на 70%, которые пришлись на крупные предприятия. Теперь к сбору урожая приступят более мелкие хозяйства, которые работают на арендованной технике.

Глава Минагропрома ДНР добавил, что в настоящий момент урожайность в регионе выше, чем в 2021 году, «даже средняя по пшенице — порядка 33,1 центнера с гектара».

Ранее 5 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может снизить план по продаже зерна за границу в 50 млн тонн в этом сельскохозяйственном году. Министр уточнил, что в ведомстве видят риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн. Такую цель по объему сбора урожая Минсельхоз поставил в мае.