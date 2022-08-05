FT: Украина предлагает включить другие товары в соглашение об экспорте зерна

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл. Об этом сообщает газета Financial Times.

Представитель Украины выразил надежду на то, что соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН будет соблюдаться, и предположил, что оно может служить образцом для других товаров, так как трейдеры и экспортеры «всегда проверяют пределы».

«Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?» — отметил Качка.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из трех портов на Украине — Черноморска, Одессы и Южного.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном.