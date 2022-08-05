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РБК: 97% российского малого бизнеса отказались переходить на новый налоговый режим

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Depositphotos

Представители большинства российских фирм сферы микробизнеса сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая заработает в России с 1 января 2023 года, передает РБК.

По данным результатов опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», проведенного среди более чем 400 российских компаний из всех регионов страны, 39% респондентов признались, что им невыгоден переход на АУСН из-за высоких ставок налога. Налогоплательщики на АУСН могут выбрать объект налогообложения — «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов», однако ставки на АУСН выше, чем на обычной, упрощенной системе (УСН), — 8 и 20% по сравнению с 6 и 15%.

13% опрошенных назвали собственные причины отказа от перехода на АУСН. Так, некоторые не доверяют ИФНС из-за «постоянных ошибок», другие хотели бы самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам, третьи раздумывают, желая «посмотреть практику», остальных «устраивает УСН».

Лишь 3% микрокомпаний заявили о готовности перейти на новую систему, однако фактически это сделали только 1% компаний, следует из опроса.

Ранее правительство России одобрило эксперимент по введению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях упрощенного налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». По предварительным данным, эксперимент по переходу продлится 6 лет.

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