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Американская BlackRock закрывает фонд российских ценных бумаг

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Global Look Press

Инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая по объему активов в мире, закрывает свой биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF, сообщает Bloomberg.

Процедура ликвидации фонда начнется 17 августа. В настоящее время большая часть активов фонда не может быть продана из-за санкций, введенных против РФ, поэтому в компании полагают, что процесс может занять длительное время и окончательно завершиться в конце 2023 года.

Доходы от продажи активов распределят среди акционеров инвесткомпании.

В 2018 году компания находилась на пике своего развития с $800 млн, однако после начала спецоперации РФ на Украине стоимость активов BlackRock «упала практически до нуля», пишет издание. Ориентированные на Россию ETF, базирующиеся в Европе, уже начали закрываться в начале этого года.

В марте инвесткомпания приостановила выпуск акций фонда Russia ETF.

Ранее в Financial Times посчитали, что западные инвесторы могут потерять до $170 млрд из-за санкций против России.

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