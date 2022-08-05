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Эксперт оценил зависимость будущего мировой экономики от отношений России и Китая

Востоковед Бабаев считает, что взаимоотношения России и Китая — ключ к экономике Евразии

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Petar Kujundzic/Reuters

Директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев оценил зависимость будущего мировой экономики от отношений России и Китая как максимальную, сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что Запад вступил сейчас в полосу жесткого противостояния не только с Москвой, но и с Пекином. Вот почему и Россия, и Китай максимально заинтересованы сегодня в том, чтобы выстроить новые международные торговые и финансовые структуры таким образом, чтобы торговля и платежи были свободны от давления Запада», — заявил Бабаев.

Он добавил, что не преувеличивает значение российско-китайских отношений — от их развития может зависеть не только экономика Евразии, но и всего мира. Бабаев указал на возможность присоединения к новым структурам стран Центральной и Южной Азии, а также ШОС и БРИКС.

«Все они давно говорят о необходимости найти альтернативу существующей финансовой системе, системе международной торговли, где Вашингтон вместе со своими союзниками все чаще использует методы нелегитимного давления», — пояснил Бабаев.

Он указал также на проблемы в отношениях России и Китая — уровень экономического сотрудничества несравнимо отстает от уровня политических связей.

Ранее на конференции ДНЯО делегация Китая назвала ядерный арсенал США угрозой всему миру.

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