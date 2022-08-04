Süddeutsche Zeitung: Запад не пытался санкциями против России поставить страну на колени

Немецкие журналисты обратили внимание на наращивание экономического сотрудничества между Берлином и Москвой. Это доказывает неэффективность введенных Западом антироссийских санкций.

Россия получает средства в ходе поставок в Германию нефти и удобрений. По мнению обозревателя, такое положение дел не должно наблюдаться, чтобы Берлин не выглядел двуличным в своих действиях.

При этом автор Süddeutsche Zeitung указал, что санкции не имели первопричиной «поставить Россию на колени». Он озвучил реальную причину рестрикций.

«Экономическая блокада должна была послать сигнал России», — цитирует журналиста ФАН.

Меж тем в немецком правительстве назревает раскол из-за поставок вооружений Киеву. Член бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера Олафа Шольца за нерешительность. Последний медлит с отправкой танков на Украину, ожидая сигнала от США и Франции.