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Более 100 тысяч предпринимателей пользуются торговым эквайрингом Альфа-Банка

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Альфа-Банк

Более 100 тысяч компаний малого бизнеса пользуются торговым эквайрингом Альфа-Банка в своих расчетах с клиентами.

Альфа-Банк предлагает широкую линейку современных терминалов, Alfa-POS для небольших компаний, а также ряд технологических преимуществ, таких как внедрение бесплатного зачисления средств от эквайринга на счета клиентов в выходные дни, мобильное предложение AlfaCASH для торгово-сервисных предприятий, подключение сервиса «НетМонет» для оплаты чаевых по QR-коду, подключение терминалов в течение одного рабочего дня.

По данным экспертов банка, выручка клиентов после подключения эквайринга Альфа-Банка увеличивается на 7-15%. В апреле Альфа-Банк в рамках собственной программы снизил эквайринговую комиссию для всех предпринимателей до 1%, что позволило привлечь новых клиентов и увеличить обороты в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Среднемесячное количество операций у клиентов выросло на 35% за последние 6 месяцев.
 
«Мы рады, что уже более 100 тыс. предпринимателей выбрали наш эквайринг. Альфа-Банк всегда поддерживает своих клиентов и помогает найти оптимальное предложение для каждого. Это удается осуществить благодаря передовым решениям, гибким тарифам и, конечно, слаженной работе команды», — прокомментировал руководитель департамента продаж и развития малого и микробизнеса Альфа-Банка Кирилл Назимко.

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