Цена эталонной нефти Brent упала до $93 за баррель на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Стоимость фьючерсов нефти Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE упала до $93,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 19:00 (по мск) баррель эталонной североморской нефти торговался за $93,5, потеряв в стоимости от начала торгового дня 3,2%.

Цена Brent опустилась ниже $94 за баррель впервые впервые с 21 февраля.

Цены на сырье снижаются на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу, а также роста запасов нефти в Соединенных Штатах.

Накануне министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В соответствии с документом, для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

Ранее 4 августа управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию в Eurasia Group Раад Алкадири заявил в разговоре с The Guardian, что решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти всего на 100 тыс. баррелей в сутки можно рассматривать как оскорбление в адрес президента США Джо Байдена. Дело в том, что это крайне небольшое повышение добычи.