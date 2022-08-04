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AB InBev Efes сообщила о восстановлении производства ряда западных брендов пива в России

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В пивоваренной компании AB InBev Efes заявили, что наладили выпуск на территории Российской Федерации пива ряда иностранных брендов — Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes успешно локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune», — говорится в заявлении компании.

В публикации отмечается, что теперь данные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.

В AB InBev Efes подчеркнули, что решение о локализации приняли в связи с логистическими сложностями, наблюдающиеся на рынке повсеместно. Это позволит обеспечить бесперебойность коммерческих процессов, а также доступность продукции.

Ранее стало известно, что нидерландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году.

В начале марта в Heineken сообщили, что приостанавливают производство и реализацию пива под брендом Heineken на территории Российской Федерации, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения.

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