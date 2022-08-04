ГлавУпДК: в отличие от «Березки», новые магазины для иностранцев в РФ недоступны россиянам

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин рассказал РИА «Новости», что сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в России с советской сетью «Березка» ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций.

По словам Фатина, «магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением «Березок» советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга». Он напомнил, что магазины «Березка» в эпоху СССР занимались продажей вещей за валюту и чеки.

«Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации», — объявил он.

Чиновник добавил, что работа над соответствующим постановлением велась в течение нескольких лет и была инициирована после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, которые ссылались на общепринятую международную практику.

«В настоящее время ГлавУпДК при МИД России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации разрабатывает план конкретных мероприятий по организации данной работы», — заключил Фатин.

Первые «Березки» открылись в Советском Союзе в 1961 году. Доступ туда имели не только дипломаты, но и работающие за границей советские граждане, в том числе военные и моряки.