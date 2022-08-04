Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ГД внесли законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей... 18:33
Росгвардия отчиталась об уничтожении в ЛНР 24 операторов беспилотников ВСУ... 18:31
Биологи заставили мышей производить сперму крыс, чтобы спасти исчезающие виды 18:27
Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась обнаженной на седьмом месяце беременности 18:27
Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду... 18:25
Минтруд Литвы: у населения исчерпаны возможности по размещению беженцев... 18:22
Московский ЦСКА арендовал защитника у бразильского «Интернасьонала» 18:19
Лавров рассказал о сшитой не по размеру камбоджийской рубашке для приема... 18:17
Первую смерть после вакцины от ковида Johnson & Johnson зафиксировали в ЮАР 18:15
Китайский автопроизводитель будет выпускать смартфоны 18:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ГлавУпДК: в отличие от «Березки», новые магазины для иностранцев в РФ недоступны россиянам

close
100%
Global Look Press

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин рассказал РИА «Новости», что сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в России с советской сетью «Березка» ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций.

По словам Фатина, «магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением «Березок» советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга». Он напомнил, что магазины «Березка» в эпоху СССР занимались продажей вещей за валюту и чеки.

«Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации», — объявил он.

Чиновник добавил, что работа над соответствующим постановлением велась в течение нескольких лет и была инициирована после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, которые ссылались на общепринятую международную практику.

«В настоящее время ГлавУпДК при МИД России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации разрабатывает план конкретных мероприятий по организации данной работы», — заключил Фатин.

Первые «Березки» открылись в Советском Союзе в 1961 году. Доступ туда имели не только дипломаты, но и работающие за границей советские граждане, в том числе военные и моряки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть