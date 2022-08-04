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В Siemens заявили, что подготовили бумаги на экспорт турбины для «Северного потока» в РФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Представитель компании Siemens заявил, что получил все необходимые экспортные документы для транспортировки в Российскую Федерацию турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимые экспортные документы для вывоза турбины из Германию и транзита через различные страны в Россию уже получены. Однако без импортной документации для российской таможни её невозможно транспортировать в РФ», — заявил представитель компании.

По его словам, данные документы могут быть получены только от «Газпрома».

В Siemens подчеркнули, что турбина «полностью подготовлена» к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.

Ранее в Siemens рассказали, что заявления «Газпрома» о проблемах с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за Западных санкций не являются достоверными, а сама турбина находится в Германии.

«Газпром» также обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

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