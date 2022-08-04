Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Агент уверен в способности Дзюбы добиться успеха в лучших футбольных лигах... 17:01
В Швеции компании разрешили разгрузку российского угля в морском порту 17:01
Минпромторг разрешил ввозить в Россию продукцию автобренда Datsun, который уже... 17:01
Petropavlovsk заключил соглашение с УГМК о продаже своих активов 16:59
Минпромторг РФ включил расходники для лечения рака в список... 16:55
Белла Хадид опубликовала фото в купальнике 16:52
Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге 16:51
VK Play создаст игру про вымышленный 11-летним мальчиком город Бумагогорск 16:50
МО РФ: на оставленных позициях ВСУ нашли наркотические медпрепараты 16:48
Минпромторг разрешил параллельный импорт косметики западных брендов 16:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить платеж за август

close
100%
Михай Карауш/РИА «Новости»

Энергетическая компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить платеж за август, поскольку новый тариф для потребителей внутри страны не покрывает стоимость закупки топлива и его транспортировку. Об этом глава предприятия Вадим Чабан написал в своем Telegram-канале.

Ранее 4 августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания «Молдовагаз». Тариф для молдаван вырос на 23,6%, до $1100 за тысячу кубометров.

«Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа,.. заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром»», — написал Чебан.

В начале недели председатель правления «Молдовгаза» сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

2 августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть