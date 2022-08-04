Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить платеж за август

Энергетическая компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить платеж за август, поскольку новый тариф для потребителей внутри страны не покрывает стоимость закупки топлива и его транспортировку. Об этом глава предприятия Вадим Чабан написал в своем Telegram-канале.

Ранее 4 августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания «Молдовагаз». Тариф для молдаван вырос на 23,6%, до $1100 за тысячу кубометров.

«Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа,.. заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром»», — написал Чебан.

В начале недели председатель правления «Молдовгаза» сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

2 августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август.