В МИД Латвии допустили возможность пересмотра ЕС эмбарго на поставки топлива из РФ

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в интервью австралийскому телеканалу ABC заявил, что не исключает ситуацию, в которой страны Евросоюза могут полностью или частично пересмотреть решение о запрете на импорт российских энергоресурсов в случае значительного ухудшения ситуации с энергоснабжением.

«Существует риск того, что в случае дальнейшего обострения мирового энергетического кризиса решимость Европы [сохранять в силе эмбарго на поставки российского топлива] ослабнет», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Одновременно с этим, Ринкевичс подчеркнул, что страны ЕС стремятся оперативно «внести структурные изменения» в свои энергосистемы, «чтобы пережить этот отопительный сезон» и избежать «худшего сценария».

Министр также отметил, что на фоне сокращения поставок российского газа в Германию последней следует исправить «ошибки прошлого» и пересмотреть планы по отказу от использования атомной энергии. Так как, по мнению Ринкевичса, это «стало бы заметной частью решения проблемы» обеспечения энергоснабжения Европы.

Ранее французский журналист-обозреватель Жан-Мишель Катрепуан заявил в интервью газете Le Figaro, что лидерство Германии в Европе находится под угрозой из-за энергетического кризиса.