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Кабмин выделил «Яндексу», VK и Ozon 130 млрд рублей льготных кредитов на погашение долгов

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Depositphotos

Российские компании VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источника, близкого к кабинету министров.

Таким образом правительство поддержало предложение министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и выделило крупным российским интернет-компаниям льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами, подтвердили в министерстве.

Уточняется, что эти деньги компании потратят на исполнение их обязательств перед держателями еврооблигаций.

Отмечается, что «Яндекс», VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, выпускали конвертируемые облигации на $1,25 млрд, на $400 млн и на $750 млн соответственно. После 24 февраля иностранные биржи приостановили торговлю ценными бумагами и глобальными депозитарными расписками этих организаций, а держатели облигаций получили право требовать выкупа всех выпусков.

На этой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве писал, что Минцифры ведет работу над новыми мерами поддержки российских производителей электроники.

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