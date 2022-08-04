Генсек ООН осудил нефтегазовые компании за «жадность» и призвал увеличить налоги на их прибыль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил нефтегазовые компании в «гротескной жадности» и призвал правительства обложить их прибыли дополнительными налогами на фоне роста цен на топливо. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Отмечается, что события на Украине и введенные в отношении России санкции усугубили нехватку нефти и газа и привели к росту цен. При этом четыре крупнейшие энергетические компании — Exxon, Chevron, Shell и TotalEnergies — за последний квартал заработали почти $51 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Эта гротескная жадность ударяет по самым бедным и уязвимым людям, разрушая при этом наш единственный общий дом <...> Я призываю все правительства обложить налогом эту чрезмерную прибыль и использовать эти средства для поддержки наиболее уязвимых людей в эти трудные времена», — сказал Гутерриш.

В начале августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ за несколько месяцев сократила импорт газа из России до 26%, несмотря на то, что это «очень тяжело и дорого».

Газета Augsburger Allgemeine писала, что немецкая компания RheinEnergie готовится повысить тарифы на электроэнергию в среднем на 113% к концу года из-за 450-процентного роста затрат на закупку природного газа по сравнению с прошлым годом. Для среднего домохозяйства цены вырастут примерно с 960 до 2002 евро ежегодно.