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Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в сентябре

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Dado Ruvic/Reuters

Министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в коммюнике по итогам 31-й встречи альянса.

В соответствии с документом, для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

«С точки зрения глобального баланса сегодняшнее мизерное увеличение квот — самое маленькое с 1986 года в абсолютном выражении и наименьшее когда-либо в процентном выражении — это шум», — сказал президент консалтинговой компании Вашингтона Rapidan Energy Group и бывший сотрудник Белого дома Боб Макнелли, которого цитирует агентство Bloomberg.

Следующая встреча картеля состоится 5 сентября. В коалицию ОПЕК+ входят 10 стран — это Россия, Оман, Судан и Южный Судан, Азербайджан, Казахстан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Мексика.

Ранее 3 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что решение ОПЕК+ о наращивании объемов добычи нефти в сентябре позволит удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты во всем мире.

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