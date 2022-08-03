РКН заявил об исполнении AliExpress закона о приземлении

Роскомнадзор занес AliExpress в список иностранных интернет-компаний, которые исполняют закон о «приземлении». Об этом заявили в Telegram-канале РКН.

«Компания AliExpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о «приземлении». По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории России», — пояснила в пресс-службе.

Данная организация теперь отвечает всем требованиям законодательства РФ. В частности, на сайте AliExpress располагается форма для обращений российских граждан и организаций. Ко всему прочему, создан личный кабинет на сайте регулятора.

Еще сервисом исполнено требование о локализации персональных данных граждан в России.

Ранее стало известно, что «Википедия» продолжает игнорировать требования об удалении фейков. Например, администрация действующего президента США Джо Байдена попыталась решить проблему, изменив ее определение в «Википедии».