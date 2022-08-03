Акции Ozon на Мосбирже снижались более чем на 3% на фоне новостей о пожаре на складе

Акции компании Ozon на торгах Московской биржи снижались на 3,82%, до 1 158,5 рубля за бумагу на фоне новостей о крупном пожаре на сладе компании в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 13:52 (мск).

Отмечается, что акции Ozon замедлили падение до 0,25% и торговались на уровне 1 201,5 рубля за бумагу в 14:11.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло возгорание на территории крупного склада компании. Информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 12 часов 33 минуты.

Сообщалось, что площадь возгорания составила 20 тысяч кв. метров. Все сотрудники склада покинули здание, всего с территории склада было эвакуировано более тысячи человек. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Сотрудник подмосковного склада интернет-магазина Ozon, где случился крупный пожар, Валерий Стечкин рассказал, что во время ЧП сгорели «миллионы тонн» товара. По его словам, пострадали также личные вещи сотрудников, которые находились в раздевалках.