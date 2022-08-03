Лицензия на сооружение в Венгрии с участием РФ АЭС «Пакш-2» ожидается в ближайшие месяцы

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что получение лицензии на строительство в Венгрии с участием России АЭС «Пакш-2» ожидается в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

«На «Пакш-2» мы ожидаем получения основной лицензии в ближайшие месяцы. Надо понимать, что это решение принимает венгерский регулятор, венгерское правительство. Здесь за ними последнее слово», — сказал он.

Лихачев добавил, что для сохранения набранных темпов строительства и действий в контрактных сроках, «хотелось бы», чтобы лицензия была выдана в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что 21 июля министры иностранных дел России и Венгрии Лавров и Сийярто обсудили дополнительные поставки газа и развитие проекта АЭС «Пакш-2», а также спецоперацию на Украине.

До этого заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил, что Россия заинтересована в строительстве газовых электростанций в Казахстане.