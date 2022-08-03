Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума – 2022

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главная тема Форума этого года – «На пути к многополярному миру».

«Восточный экономический форум является одним из инструментов развития Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. На каждом ВЭФе проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий модераторы докладывают президенту страны», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Деловая программа Восточного экономического форума включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

В блоке «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам.

Тема «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» будет посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Блок «Создаем новое качество жизни для людей» объединит вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. В рамках направления «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других.

Помимо деловой программы, для гостей и участников ВЭФ-2022 будет по традиции подготовлена богатая спортивная и культурная программа. Кроме того, все дни Форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа.