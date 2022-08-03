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Деловая активность в сфере услуг в России выросла благодаря внутреннему спросу

Индекс деловой активности в сфере услуг в России показал рост второй месяц подряд

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Depositphotos

Американская компания S&P Global сообщила в своем исследовании, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России увеличился в июле 2022 года до 54,7 пункта, с 51,7 пункта в июне, пишет ТАСС.

Аналитики S&P Global также отмечают, что увеличение объемов производства в секторе услуг в России фиксируется второй раз подряд с начала третьего квартала (начался в июле), а рост числа новых заказов стал самым быстрым с августа 2020 года.

«Июльские данные свидетельствуют о самых высоких темпах роста деловой активности с июня 2021 года», — отмечается в исследовании.

В качестве причины повышения индекса PMI указано увеличение объема новых заказов у российских поставщиков и возросший внутренний спрос.

Уточняется, что если значение индекса находится выше 50 пунктов, то это указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.

Ранее 3 августа сообщалось, что спрос на сотрудников в России летом снизился на 300 тыс. Как подсчитали в Банке России, в июне потребность в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таким образом, показатель снизился на 300 тыс. — с 2,1 млн до 1,8 млн человек.

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