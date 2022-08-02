Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины «Газпрому»

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть «Газпрому» отремонтированную турбину для «Северного потока».

«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением «Газпрому», — передает ТАСС его слова.

Также Шольц не согласился с тем, что «Газпром» «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств, отмечает газета «Взгляд».

Канцлер Германии заверил, что, «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».