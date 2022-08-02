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СМИ: первое судно с зерном из Одессы успешно прошло «зерновой коридор»

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Reuters

Первое судно с зерном из Одессы — сухогруз «Разони» — успешно прошло «зерновой коридор», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Ukrainian Shipping Magazine.

«По состоянию на 02.00 2 августа Razoni находилось у второй согласованной «безопасной зоны», недалеко от румынской Сулины. Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)», — указано в сообщении.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно с кукурузой на борту «Разони» в порт Триполи в Ливане. Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщили, что досмотр судна «Разони» с зерном из Одессы проведут в Стамбуле в среду, 3 августа.

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