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В посольстве России в Лондоне указали на незаконность требований Киева об имуществе СССР

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Global Look Press

Заявления украинской стороны о передаче Украине трети имущества Советского Союза за рубежом лишены оснований с точки зрения международного права. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Великобритании, передает ТАСС.

«Подобные утверждения со стороны украинских должностных лиц не имеют под собой оснований с точки зрения международного права. Россия как единственная страна — продолжатель СССР приняла на себя ответственность за советские долги и полностью погасила их — значительную сумму в размере 110 млрд долларов даже по меркам 1994 года», — отмечается в заявлении.

В российском посольстве напомнили, что все «бывшие советские республики, включая Украину, вышли из состава Советского Союза, необремененные внешней задолженностью. В дипмиссии России в Лондоне также подчеркнули, что РФ получила права на всю советскую недвижимость за рубежом на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от РФ вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.

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