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Молдавия с начала августа будет платить за российский газ $1458,5 за тысячу кубометров

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. Об этом сообщил председатель правления «Молдовгаза» Вадим Чабан. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

Как утверждает Чабан, подобные изменения были связаны с уже существующими соглашениями между газовыми монополиями двух стран. Контракт, который заключили «Газпром» и «Молдовгаз», оговаривал повышение цены за тысячу кубометров до $1458,5 в августе этого года.

Несмотря на существующий контракт, ранее руководство Молдавии выражало сомнение в возможности «Газпрома» обеспечить республику сырьем. В частности, замглавы молдавского правительства Андрей Спыну назвал российского монополиста «не очень надежным поставщиком» и рассказал о неопределенностях в его работе.

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