Nike и Decathlon продолжили работать в России через маркетплейсы, несмотря на заявления об уходе

Компании Nike и Decathlon, официально объявившие об уходе из России и закрывшие свои оффлайн- и онлайн-магазины, продолжают торговать на российских маркетплейсах.

Как обратила внимание «Газета.Ru», на OZON доступны для покупки товары напрямую из верифицированных магазинов французской и американской компаний. На Wildberries можно купить напрямую только спортивные товары от Decathlon. В описании продавцов отображаются юридические адреса, совпадающие с адресами, по которому находятся представительства компаний в России.

В маркетплейсах не ответили на вопрос «Газеты.Ru», планируют ли бренды приостановить работу на их площадках. В пресс-службе OZON подтвердили, что товары Nike и Decathlon действительно представлены в продаже.

«Продавцы самостоятельно принимают решения о том, как вести работу на маркетплейсе, каким образом продвигать товары и продолжать ли или нет работу с площадкой», — заявили в OZON.

В Wildberries «Газете.Ru» сообщили, что не могут разглашать условия сотрудничества или данные продаж продавца без его согласия. Nike и Decathlon не ответили на запросы.

Nike приостановил выполнение заказов в России 1 марта – покупки стали недоступны на веб-сайте и в приложении компании. Позже были закрыты и фирменные магазины бренда. В июне Nike объявил, что полностью уходит с российского рынка, а закрытые ранее магазины больше не откроются.

Decathlon вместе с другими французскими компаниями сначала сообщала, что не собирается покидать российский рынок. Однако в конце марта компания анонсировала закрытие 57 своих магазинов, объясняя, что условия поставок товаров не соответствуют требованиям, необходимым для продолжения деятельности в стране. 26 июня большинство торговых точек было закрыто, несколько продолжали работать до 10 июля.

Decathlon открыл собственный онлайн-магазин на OZON в апреле 2020 года. В 2021 году французская сеть получила на российском рынке рекордную прибыль в 1,5 млрд рублей. Согласно данным Wilberries, на этой площадке Decathlon продает свою продукцию полтора года. За это время было реализовано почти 109 тыс. товаров.