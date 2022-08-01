Поставки российского газа в КНР выросли на 60,9% с января по июль

Поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли за период с января по июль на 60,9%. Об сообщает пресс-служба компании.

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле поставки регулярно превышали суточные «контрактные» количества и три раза был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м — на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — добавили в компании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС готовиться к худшему с поставками газа из России.

До этого сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд по экспорту газа в Китай по «Силе Сибири».

Кроме того, российская энергетическая компания сообщала, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» продолжают расти.