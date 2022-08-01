Мишустин заявил, что экономика России открыта для всех готовых к сотрудничеству стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для всех готовых к развитию партнерства стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Ранее аналогичную позицию высказывал президент РФ Владимир Путин. По его словам, экономика страны «обязательно будет открытой» в новых условиях, также Москва будет расширять взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является слишком большим государством, чтобы начатая против нее экономическая война не возвращалась бумерангом недружественным странам.

В июне стало известно, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика — работают над созданием новой международной валюты, которая будет основана на корзине валют стран БРИКС.