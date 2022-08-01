Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал Украину «американской... 12:15
Гладилин о возможном приходе Хачатурянца на пост главы «Спартака»:... 12:13
Эмбер Херд вынуждена продать дом, чтобы выплатить Джонни Деппу $8 млн 12:13
39-летняя певица Зара опубликовала фото в купальнике 12:13
Киносеть «Формула кино» и «Синема парк» начнет показывать... 12:12
Джабаров: Россия поможет Сербии при обострении ситуации с Косово 12:11
Лукашенко рассказал о союзе России и Белоруссии, которому позавидуют другие... 12:10
Банк России продлил ограничение на снятие наличных в иностранной валюте... 12:09
17-летняя дочь Анджелины Джоли поступила в колледж для афроамериканок 12:06
В Екатеринбурге депутат выплатит штраф за отсутствие дверей в школьных... 12:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мишустин заявил, что экономика России открыта для всех готовых к сотрудничеству стран

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для всех готовых к развитию партнерства стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Ранее аналогичную позицию высказывал президент РФ Владимир Путин. По его словам, экономика страны «обязательно будет открытой» в новых условиях, также Москва будет расширять взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является слишком большим государством, чтобы начатая против нее экономическая война не возвращалась бумерангом недружественным странам.

В июне стало известно, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика — работают над созданием новой международной валюты, которая будет основана на корзине валют стран БРИКС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть