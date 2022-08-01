«Ъ» сообщил, что структуры «Ростеха» стали единственными поставщиками вакцины от гриппа

Структуры «Ростеха» стали единственными поставщиками вакцины от гриппа в рамках национального календаря прививок на 2022–2023 годы, написала газета «Коммерсантъ».

Подконтрольные «Ростеху» производители фармацевтической отрасли получили госконтракты стоимостью более 26 млрд руб. без конкуренции.

Подконтрольный российскому Минздраву «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ) закупил вакцины от гриппа на 2022–2023 годы у принадлежащих входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио» компаний «Микроген» и «Форта».

В издании уточнили, что ФЦПиОЛ приобрел вакцины на 26,6 млрд руб. На каждый год придется 13,3 млрд руб. Это на 2,8% меньше относительно 2021 года. При этом организация нарастила количество доз препарата до 69 млн.

Во второй половине июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него.

На прошлой неделе сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 7 523 случая заражения коронавирусом, что стало рекордным с 29 апреля текущего года (7 710).

В октябре 2021 года Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.