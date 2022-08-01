Anadolu: за разрыв Евросоюза и России придется заплатить высокую цену

Обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что изменения в экономических связях России и Евросоюза будут иметь высокую цену для обеих сторон.

Он написал, что Евросоюз настроен свести к минимуму свои связи с Россией в области энергетики и найти новых поставщиков энергоресурсов. Так, страны, которые в этом отношении сильно зависят от российского газа (прежде всего это Германия, Франция, Австрия, Италия), с одной стороны, согласились на оплату в рублях и продолжают импортировать газ из РФ, а с другой — пребывают в поисках новых поставщиков.

РФ также начала искать альтернативы европейскому рынку, в частности видит перспективы в продаже газа, угля и нефти в Китай и Индию. Однако строительство новых трубопроводов обойдется России большими вложениями, а цены на энергоносители, которые она продает Китаю и Индии, остаются значительно ниже международных рыночных, считает Кемалоглу. При этом, даже если ЕС в свою очередь найдет альтернативы российским энергоресурсам, странам ЕС придется платить за эти них гораздо больше, пишет автор.

Еврокомиссия призвала страны ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года из опасений, что Россия может прекратить поставки. Между тем несколько стран ЕС пытаются добиться исключений из плана ЕК по снижению зависимости от российского газа, а в США заявили, что «пора перестать обвинять президента РФ Владимира Путина» в высоких ценах на топливо.