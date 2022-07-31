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Euronews: гостиничный бизнес Кипра испытывает проблемы из-за нехватки российских туристов

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Louiza Vradi/Reuters

Гостиничный бизнес Кипра испытывает проблемы из-за нехватки российских туристов и подорожания электроэнергии, передает телеканал Euronews.

Отмечается, что в этом году туристы из РФ и Украины не смогли попасть в эту страну.

Как заявил президент Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидис, такое большое количество клиентов заменить невозможно.

В свою очередь, президент Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу обратил внимание, что из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты. По его словам, многие гостиницы отправили ему примеры своих счетов за электроэнергию, некоторым приходится платить за один месяц «100-150 тысяч евро».

Ранее в июле сообщалось, что туроператоры фиксируют рост бронирований российскими туристами дорогих туров за границу на осень и зиму.

По данным представителей туриндустрии, спросом пользуются четырех- и пятизвездочные отели в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Таиланде, на Мальдивах и Филиппинах. Ранее россияне заказывали туры максимум на 2-3 недели вперед, теперь все чаще бронируют туры на осенне-зимний период, заявил туроператор «Русский экспресс».

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