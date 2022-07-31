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Минэк Латвии заявил, что прекращение поставок «Газпрома» не повлияет на граждан

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Решение российского «Газпрома» на время остановить поставки «существенно ничего не поменяет» для жителей Латвии, считает глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне. Об этом сообщается в эфире Латвийского радио.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — пояснила чиновница.

По словам Индриксоне, в настоящий момент приоритетными стали поставки поставки сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды.

«Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — предполагает глава ведомства.

30 июля стало известно, что Латвия лишилась российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью португальской газете Diario de Noticias, что 27 стран – членов ЕС должны «добровольно экономить» газ,

Уточнялось, что «Газпром» прекратил поставки в Латвию «из-за нарушения условий отбора газа».

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