Минэк Латвии заявил, что прекращение поставок «Газпрома» не повлияет на граждан

Решение российского «Газпрома» на время остановить поставки «существенно ничего не поменяет» для жителей Латвии, считает глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне. Об этом сообщается в эфире Латвийского радио.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — пояснила чиновница.

По словам Индриксоне, в настоящий момент приоритетными стали поставки поставки сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды.

«Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — предполагает глава ведомства.

30 июля стало известно, что Латвия лишилась российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью португальской газете Diario de Noticias, что 27 стран – членов ЕС должны «добровольно экономить» газ,

Уточнялось, что «Газпром» прекратил поставки в Латвию «из-за нарушения условий отбора газа».