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Bloomberg: «Газпром» вновь обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Газпром» вновь обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток», пишет Bloomberg.

По информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по «Северному потоку». Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов прошло стандартно.

Ранее на этой неделе «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» до 20% от его мощности. В компании заявили, что немецкий конгломерат Siemens устранил не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока».

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ. При этом ранее на этой неделе в компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» каких-либо сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток».

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