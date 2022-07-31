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«Прайм»: эксперт Васильев заявил о снижении роли доллара и евро в ближайшие месяцы

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Pexels

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм» о снижении роли доллара и евро в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он будет составлять 65 — 70 рублей.

«Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)», — пояснил Васильев.

Эксперт считает, что доверие к евро и доллару ослабло после введения ряда антироссийских санкций, ареста валютных резервов и ухода западных компаний.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России установил официальный курс доллара США на ближайшие выходные в размере ₽61,31, евро — ₽62,57.

29 июля издание Forbes написало, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

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