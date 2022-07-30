Министр экономики Латвии Индриксоне: страна будет обеспечена газом на отопительный сезон

Руководитель министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.

«Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — рассказала министр.

По ее словам, Рига изначально не рассчитывала на поставки энергоносителей из Российской Федерации.

Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. 28 июля стало известно, что латвийский оператор Latvijas gaze продолжает покупать российский газ, но делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того требует Москва.

Согласно данным латвийского газотранспортного оператора Conexus, поставки российского газа в страну остановились с 30 июля.

28 июля портал Delfi сообщил, что глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил тот факт, что компания возобновила закупки газа в России, но расплачивается за него в евро. При этом он отметил, что приобретает газ не у «Газпрома», а действует через посредника.