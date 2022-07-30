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The Guardian написала, что британцы с трудом покрывают расходы на умерших питомцев

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Pexels

Британцы с трудом покрывают расходы на захоронение или кремацию своих умерших домашних животных из-за роста цен в стране, написала газета The Guardian.

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — отметили в публикации.

Отмечается, что на сайтах по сбору денег размещена масса объявлений владельцев домашних животных, которые обращаются за помощью в покрытии расходов.

Например, Фрейе Либерти из Манчестера пришлось собирать £600 после смерти собаки. Затраты включали кремацию в размере £250, услуги ветеринара на £190 и несколько расходов на сувениры, такие как отпечатки лап.

На прошлой неделе таблоид The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife написал, что жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции. Трудности испытывает каждая шестая семья. Они уменьшают затраты на гроб и цветы.

До этого сообщалось, что британцы стали отказываться от покупки дорогого мяса и рыбы из-за резкого роста цен.

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