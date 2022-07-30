CNBC: Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Илон Маск подал встречный иск в Twitter в пятницу, обострив конфликт между генеральным директором Tesla и социальной сетью», — говорится в сообщении.

Как отмечает CNBC, миллиардер попросил скрыть от общественности детали его ответного иска к соцсети.

Ранее New York Post писал, что юридические консультанты Маска рассчитывают с помощью поданного иска выиграть дополнительное время для сбора материалов. Требуется подготовить сведения, которые докажут наличие фейковых аккаунтов в соцсети.

Twitter подал иск против Илона Маска через несколько дней после решения миллиардера выйти из сделки по покупке компании за $44 млрд. Маск заявил, что представители соцсети представили ему ложную информацию о количестве фейковых аккаунтов на платформе, утаив детали, которые могли сорвать сделку. В Twitter опровергают эти обвинения и заявляют, что Маск нарушил условия соглашения.

Представители Twitter хотят, чтобы Маск заплатил компании $1 млрд неустойки за срыв сделки.