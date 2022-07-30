СМИ: еще два российских банка планируют выпуск карт UnionPay

Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Как рассказали в МКБ, там прорабатывают возможность выпуска карт китайской платежной системы. В ДОМ.РФ отметили, что планируют начать эмиссию карт Union Pay ориентировочно в 2023 году, при этом в планах выпуск совместного продукта с картой «Мир».

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, UnionPay может занять до 5-8% российского рынка платежных карт с учетом, если Visa и MasterCard не вернутся обратно в ближайшее время. Он также отметил, что в данный момент 11 банков официально могут эмитировать такие карты и еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой.

Как предупредил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов, приобретая такие карты нужно понимать, что в первую очередь они предназначены для туризма и использовать карту в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, так как в мелких точках могут быть сложности.

Эксперт также подчеркнул, что с UnionPay могут работать только ограниченное количество банков и некоторые площадки могут блокировать оплаты пользователей из РФ из-за санкций.

Ранее сообщалось, что карты UnionPay начали выдавать в некоторых розничных магазинах электроники с конца июня на фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом.