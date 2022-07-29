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В Банке России сообщили о снижении инвестиций россиян в иностранные бумаги на фоне санкций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вложения российских граждан в иностранные ценные бумаги в условиях ограничительных мер и заморозки доступа к зарубежным активам сократились. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Речь идет о периоде с начала января по конец марта 2022 года. За этой время объем акций зарубежных эмитентов на счетах российских трейдеров снизился с 920 млрд руб. до 890 млрд, депозитарных расписок — с 390 млрд до 276 млрд руб.

В то же время цена иностранных корпоративных и государственных облигаций в портфелях розничных инвесторов выросла с 1,3 трлн до 1,4 трлн руб.

В 2021 году, наоборот, отмечался рост объема вложений частных трейдеров в иностранные активы, на что, по мнению российского Центробанка, повлиял в том числе запуск торгов акциями зарубежных эмитентов на Московской бирже и их «бурное развитие на СПБ Бирже».

С начала марта европейские депозитарии Euroclear и Clearstream перестали обслуживать российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в структуру Московской биржи). Из-за этого у россиян возникли сложности с доступом к иностранным активам и управлению ими.

В начале июня Евросоюз включил НРД в санкционный список в рамках шестого пакета.

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