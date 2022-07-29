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Российское правительство выделило 200 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Кабмин России выделил 200 млрд руб. на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным опубликовано на сайте правительства.

Из соответствующего документа следует, что в текущем году Минфину будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ. Отмечается, что решение было принято для обеспечения 100% исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.

Министерству финансов поручено проследить за целевым и эффективным использованием этих средств и до 31 марта 2023 года предоставить правительству соответствующий доклад.

Ранее Мишустин заявил, что правительство направит регионам свыше 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня на 10% пенсий военных пенсионеров.

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