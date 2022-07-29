Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд

Французский производитель автомобилей Renault сообщил, что получил в первые шесть месяцев 2022 года чистый убыток от прекращения деятельности в России в размере €2,3 млрд. Информация об том указана в отчете компании.

«Чистый убыток от прекращения деятельности составил €2,3 млрд из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года», — сказано в документе.

Renault приостановила деятельность в России в марте. Во второй половине мая Минпромторг заявил, что российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получил город Москва, доля Renault в «Автовазе» перешла институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).

Накануне сообщалось, что Renault нашел лазейку для возвращения на российский рынок. Белорусское представительство компании объявило старт продаж обновленных кроссоверов Koleos. Автомобили смогут приобрести и россияне, поскольку машины идут в Белоруссию обходными путями, минуя европейскую таможенную блокаду.