Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о возможности удара Киева по Крымскому... 12:28
Лавров заявил, что время телефонного разговора с Блинкеном согласовывается 12:28
Роналду обвинил СМИ в ежедневной лжи в отношении своей персоны 12:26
Под Тверью подросток избил 8-летнюю девочку и сбросил ее в овраг 12:25
Парламент Андорры проголосовал за легализацию однополых браков 12:24
Магазин одежды Mango возобновил работу в московском ТЦ «Атриум» 12:22
Белоруссия отзывает посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона 12:21
Лавров назвал оскорбительными заявления Макрона о расширении связей Африки... 12:20
На обслуживание системы взимания платы на трассе М-12 хотят тратить 1,5 млрд... 12:18
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского комплекса «Точка-У»... 12:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Французский производитель автомобилей Renault сообщил, что получил в первые шесть месяцев 2022 года чистый убыток от прекращения деятельности в России в размере €2,3 млрд. Информация об том указана в отчете компании.

«Чистый убыток от прекращения деятельности составил €2,3 млрд из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года», — сказано в документе.

Renault приостановила деятельность в России в марте. Во второй половине мая Минпромторг заявил, что российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получил город Москва, доля Renault в «Автовазе» перешла институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).

Накануне сообщалось, что Renault нашел лазейку для возвращения на российский рынок. Белорусское представительство компании объявило старт продаж обновленных кроссоверов Koleos. Автомобили смогут приобрести и россияне, поскольку машины идут в Белоруссию обходными путями, минуя европейскую таможенную блокаду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть