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«Ъ»: Kraft Heinz продаст свой бизнес по производству детского питания в России

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Kraft Heinz продаст свой бизнес по производству детского питания в России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди инвесторов.

«По информации «Ъ», компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что активы Kraft Heinz, которые могут быть выставлены на продажу, это заводы «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае, а также бренды «Умница» и «Сами с усами» и Ивановский комбинат детского питания. Тем не менее, один из ключевых активов Kraft Heinz, предприятие «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, не планируется продавать.

Общая стоимость российских активов Kraft Heinz оценивается в 2,5–3 млрд рублей.

«Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО «Хайнц-Георгиевск» и ООО «Ивановский комбинат детского питания»», — пишет газета.

Ранее «Ъ» сообщил, что шведский застройщик Bonava продает свои активы в России.

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