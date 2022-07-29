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H&M вернется к работе в Белоруссии в августе

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Pexels

Розничная сеть по торговле одеждой из Швеции Hennes & Mauritz (H&M) планирует вернуть к работе свои магазины в Белоруссии начиная с августа, сообщает РИА «Новости».

«Магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе», — указано в сообщении ретейлера.

Магазины сети, работавшие в столице — Минске, и одном из областных центров — Гродно, временно прекратили работать с 3 марта 2022 года. В Белоруссии в ближайшее время откроются три магазина H&M, которые приостановили работу в начале марта. В Казахстане продолжат работать семь точек сети.

H&M объявила о прекращении ведения российского бизнеса 18 июля. Вслед за этим появилась информация о том, что в августе магазины на территории России откроются для проведения распродажи.

Ранее стало известно, что шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) решил сохранить офис, отвечающий за развитие бизнеса в России, Белоруссии и Казахстане, несмотря на уход из России.

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