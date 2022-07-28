Минфин CША надеется снизить инфляцию в стране путем введения лимита цен на нефть из РФ

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции заявила, что американские власти надеются снизить инфляцию в стране — путем введения лимита цен на российскую нефть, передает РИА «Новости».

По словам Йеллен, эта мера является наиболее «действенным инструментом» в борьбе с повышением цен в США.

«Установление ценового предела является одним из наиболее мощных инструментов в нашем распоряжении для борьбы с инфляцией, так как он позволит предотвратить новые скачки цен на энергоносители», — отметила она.

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% на годовом уровне.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снижение ВВП США два квартала подряд подтверждает прогноз о начале масштабной рецессии в экономике страны.

До этого автор The Washington Post Чарльз Лейн написал, что власти Соединенных Штатов отказываются признавать многочисленные провалы в экономической сфере страны, продолжая говорить о ее «отрицательном росте». По его словам, экономика США «поскользнулась на банане» и катится к рецессии.