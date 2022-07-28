Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ЦСКА объявил о подписании еще одного новичка 21:09
Подруга осквернившего могилу подростка из Воронежа рассказала, что он давно мечтал... 21:06
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии... 21:00
Экс-игрок «Краснодара» Жигулев рассказал об удивительном поступке владельца клуба... 20:56
Мэр Вашингтона Баузер обратилась за помощью к нацгвардии США из-за наплыва... 20:51
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале снизился на 0,9% на годовом уровне 20:41
Тренер по гимнастике Родионенко заявила, что фигуристка Трусова находится... 20:36
Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу» 20:25
В Петербурге водитель автобуса залил глаза из перцового баллончика оппоненту... 20:24
Суд вынес приговор жительнице Бурятии, которая избивала падчериц кочергой и резала ножом 20:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава L'Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка

close
100%
google.com/maps

Генеральный директор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер сказал, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо, пишет газета Le Figaro.

«За четверть века тяжелых трудов мы построили процветающий бизнес в России. В этом конфликте нет ничего простого, но как мы можем не расстраиваться, когда изо дня в день беззаконные решения ставят под сомнение годы работы?» — отметил глава L'Occitane.

Гейгер признался, что разочарован тем, что европейские компании вынуждены отдавать преимущество на российском рынке местным и азиатским предприятиям.

Он также выразил мнение, согласно которому продолжение работы на территории России не равносильно финансовой поддержке спецоперации России на Украине.

По словам Гейгера, незадолго до сворачивания бизнеса в России в интернете появился список «хороших» и «плохих» компаний в зависимости от того, продолжают ли они работать в России, который составили в Йельском университете. «Менее чем за час L'Occitane пришлось столкнуться с несколькими сотнями нападок и столькими же угрозами бойкота в случае, если она не уйдет из России», — добавил генеральный директор компании.

16 июня стало известно, что французская сеть L'Occitane продала магазины в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть