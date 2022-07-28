Глава L'Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка

Генеральный директор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер сказал, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо, пишет газета Le Figaro.

«За четверть века тяжелых трудов мы построили процветающий бизнес в России. В этом конфликте нет ничего простого, но как мы можем не расстраиваться, когда изо дня в день беззаконные решения ставят под сомнение годы работы?» — отметил глава L'Occitane.

Гейгер признался, что разочарован тем, что европейские компании вынуждены отдавать преимущество на российском рынке местным и азиатским предприятиям.

Он также выразил мнение, согласно которому продолжение работы на территории России не равносильно финансовой поддержке спецоперации России на Украине.

По словам Гейгера, незадолго до сворачивания бизнеса в России в интернете появился список «хороших» и «плохих» компаний в зависимости от того, продолжают ли они работать в России, который составили в Йельском университете. «Менее чем за час L'Occitane пришлось столкнуться с несколькими сотнями нападок и столькими же угрозами бойкота в случае, если она не уйдет из России», — добавил генеральный директор компании.

16 июня стало известно, что французская сеть L'Occitane продала магазины в России.