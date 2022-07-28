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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что отказ литовского «Шауляй банка» (Siauliu Bank) , обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с РФ с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита. Его цитирует РИА «Новости».

Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Литва в свою очередь замкнула все транзакции на один вышеупомянутый банк — он объявил, что с 1 сентября перестанет проводить абсолютно все операции с российской стороной.

«Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», — предположил Алиханов.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Губернатор Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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